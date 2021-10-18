Ваш ДГД: При таможенном досмотре проводится полная видеосъемка данного процесса

В случае обнаружения признаков уголовного правонарушения, материалы направляются в службу экономических расследований.

Об одной из актуальных тем – правилах проведения таможенного досмотра и осмотра в рубрике "Ваш ДГД" рассказывает главный специалист Управления таможенного досмотра ДГД по г. Алматы Нуржан Мухаметжанов, сообщает zakon.kz.

Правила проведения таможенного досмотра и осмотра с изменениями утверждены приказом министра финансов Республики Казахстан № 713 от 23 июля 2021 года.

Основанием для проведения таможенного досмотра и осмотра является:

- Сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

- наличие штампа "Контроль ИДК под подозрение" на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка или сведений в информационной системе органов государственных доходов о необходимости проведения таможенного досмотра, проставленных по результатам проведения таможенного контроля с использованием ИДК таможенным органом отправления;

- наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях Республики Казахстан;

- необходимость идентификации при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, предусмотренными законодательствами ЕАЭС и Республики Казахстан, за исключением таможенных процедур "Свободная таможенная зона" и "Свободный склад";

- наличие признаков несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных норм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.

Перед проведением таможенного досмотра направляется уведомление о месте и времени таможенного досмотра декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, если эти лица установлены по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Уведомление признается направленным в случае направления на бумажном носителе, электронным сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в процессе совершения таможенных операций.

При наличии рекомендаций автоматизированной системы управления рисками, распечатывается и выдается либо посредством информационной системы направляется уведомление о применении мер по предотвращению и минимизации рисков.

После прибытия на место проведения таможенного досмотра и осмотра уполномоченное должностное лицо:

- проверяет полномочия лиц, присутствующих при проведении таможенного досмотра, а также основания их присутствия в зоне таможенного контроля;

- устанавливает факт присутствия или отсутствия представителей иных государственных органов, участие или присутствие которых при проведении таможенного досмотра предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

- устанавливает факт предъявления товаров, транспортных средств, грузовых емкостей, контейнеров, багажа физических лиц, средств идентификации к таможенному досмотру.

Уполномоченное должностное лицо принимает решение в начале проведения таможенного досмотра в случае, если предъявленные товары находятся на специально оборудованной площадке, обустроенной для проведения таможенного досмотра, в помещениях, предназначенных для временного хранения, или в зоне таможенного контроля органов государственных доходов.

При проведении таможенного досмотра уполномоченные должностные лица руководствуются следующими положениями:

Таможенный досмотр проводится в отношении всех наименований товаров (за исключением товаров, указанных в подпункте 5) настоящего пункта) перемещаемой товарной партии, в объеме всего количества товаров, составляющих товарную партию, с обязательной полной выгрузкой всех товаров из транспортного средства (за исключением случаев, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта).

При этом уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение следующих операций (за исключением случаев, указанных в подпункте 2) настоящего пункта:

⁃ полное взвешивание товаров;

⁃ пересчет грузовых мест со вскрытием всех грузовых мест;

⁃ пересчет количества предметов во всех грузовых местах.

При этом производятся вскрытия, пересчет и взвешивание исключительно 1 (одного) грузового места в соответствии с транспортными перевозочными документами с соблюдением требований, установленных подпунктом 2) настоящего пункта.

При проведении таможенного досмотра, назначенного на основании автоматизированной системы управления рисками, при наличии рекомендации и проведения видеосъемок, уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение непрерывной видеосъемки всего процесса таможенного досмотра.

После начала видеосъемки, уполномоченное лицо озвучивает и комментирует весь процесс таможенного досмотра.

Объем и степень таможенного досмотра (осмотра)

Таможенный досмотр проводится в объеме и степени, установленных профилем риска. Изменение объема и степени таможенного досмотра не допускается.

В случае, если объем таможенного досмотра, определенный при срабатывании профиля риска, предполагает таможенный досмотр товаров всех наименований перемещаемой товарной партии, уполномоченное должностное лицо обеспечивает проведение следующих операций:

- полное взвешивание товаров;

– пересчет грузовых мест со вскрытием всех грузовых мест;

– пересчет количества предметов во всех грузовых местах.

Объем и степень проведения таможенного досмотра в отношении отдельных категорий товаров устанавливаются с учетом положений пункта 20 настоящих Правил.

При проведении таможенного досмотра (смотра) и повышение его эффективности применяются различные виды технических средств таможенного контроля, позволяющие выявлять необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников).

Фото- и видеосъемка включает в себя общий план (внешний вид) грузового отсека транспортного средства (контейнера), фиксацию его номера и целостности наложенного обеспечения, а при проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров, размещенных на временном хранении, общий вид размещения товаров в месте временного хранения, целостности наложенного обеспечения (при временном хранение товаров в отдельном помещении).

Хранение фотоснимков, видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.

После завершения таможенного досмотра осмотра и фиксации выявленных фактов нарушений:

В случае обнаружения при проведении таможенного досмотра признаков административного правонарушения, уполномоченным должностным лицом принимаются меры в соответствии с КоАП.

В случае обнаружения признаков уголовного правонарушения, уполномоченное должностное лицо направляет материалы в службу экономических расследований.

За неправомерные решения, действия (бездействие) уполномоченные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае невыполнения законных требований уполномоченных должностных лиц, а также совершения действий, препятствующих выполнению возложенных на них обязанностей по проведению таможенного досмотра (осмотра), уполномоченные должностные лица в приделах своей компетенции принимают меры, направленные на привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьей 558 КоАП.

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