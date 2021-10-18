Врач разоблачил тяжелобольную экс-супругу Аршавина

Аутоиммунный некроз Алисы Казьминой — выдуманное заболевание.

Пластический хирург Владимир Плахотин сомневается в наличии у Алисы Казьминой аутоиммунного заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

По мнению врача, нос у нее провалился от множества пластических операций. Аутоиммунный некроз Алисы Казьминой – выдуманное заболевание.

Также он опроверг вероятность передачи якобы имеющегося у нее недуга ее детям по наследству.

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Это не передается, поскольку это не инфекционное заболевание. Действительно ли это аутоиммунное заболевание – некроз? Это словосочетание некорректное. Аутоиммунный некроз – если бы у нее это было, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система себя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, питание тканей, – сказал доктор.

По его словам, у нее психологическое заболевание – это зависимость от пластических операций.

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Алиса Казьмина перенесла шесть операций, побывала в коме. Ни один специалист по пластике не решается взяться за восстановление утраченной красоты женщины. Многократное хирургическое вмешательство часто приводит к некрозам. Суть процесса не в том, что ткань разваливается на ровном месте, а из-за того, что ее часто разрезают и сшивают вновь, кровь перестает поступать к некоторым зарубцевавшимся участкам. Не получая с ней питательных веществ, клетки на этих участках гибнут.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.

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