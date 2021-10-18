Цены на мясо вырастут в Казахстане – МСХ

Мы ожидаем, что цены на мясо, скорее всего, вырастут - глава МСХ РК.

Возможен ли в Казахстане рост цен на мясо весной следующего года, как ранее говорили депутаты Парламента? Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается цен, то мы ожидаем, что цены на мясо, скорее всего, вырастут. Надеемся, что рост будет несущественным. Это связано в том числе с ростом цен на сено и корма. Дефицита мяса не будет, - сказал министр на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас Казахстан обеспечен говядиной собственного производства на 97%, бараниной - на 100%, кониной - на 97,5%.

Спрос на мясо на внутреннем рынке полностью покрывается за счет отечественного производства. Мы не импортируем из-за рубежа мясо в большом количестве, - добавил Карашукеев.

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Ранее сообщалось, что цены на баранину в Казахстане выросли на 15%.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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