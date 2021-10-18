Очередная попытка революции в Беларуси - Лукашенко назвал дату

Ситуация остается напряженной - президент.

Александр Лукашенко сообщил, когда может начаться новая волна протестов в Беларуси, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Тelegram-канал "Пул Первого", президент обратился к руководству КГБ.

Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения Конституционного референдума, - заявил Лукашенко.

По данным издания "Белта", Лукашенко уже был представлен проект варианта обновленной Конституции.

Это же не окончательный вариант, работа над основным законом еще идет. Более того, мы, выезжая в регионы, встречаясь с людьми, слышим те предложения, которые озвучивают люди, - уточнила председатель Совета республики Наталья Кочанова.

В сообщении Gazeta.ru отмечено, что обновленная конституция будет вынесена на референдум в начале 2022 года.

Масштабные акции протеста в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлении о победе Александра Лукашенко.

С этого дня акции приобрели общенациональные масштабы, а ситуация в стране стала характеризоваться как политический кризис. Закончились в феврале 2021 года.

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