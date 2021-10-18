Учусь ходить заново - первая актриса, побывавшая в космосе

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Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии.
17 октября первый космический киноэкипаж приземлился в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На борту "Союз МС-18" были актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.
На орбите они находились с 5 октября. В течение 12 дней команда снимала на борту корабля фильм "Вызов".
Около трех дней кинокосмонавты будут проходить реабилитацию к земным условиям в Звездном городке. Их первая пресс-конференция после полета запланирована на вторник 19 октября.
Актриса Юлия Пересильд рассказала поклонникам о своем состоянии.
Перелет вертолетом Жезказган-Караганда. Я учусь ходить заново! 17 октября - как еще один день рождения! - уточнила она.
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