На две недели Япония становится центром мировой гимнастики

Казахстанские гимнасты уже прибыли в Японию.

Лучшие гимнасты планеты в эти дни съехались в японский город Китакюсю на мировое первенство, передает zakon.kz.

Более 300 атлетов из 56 стран мира поборются за звание сильнейших. В начале, с 18 по 25 октября медали разыграют представители спортивной гимнастики. От каждой страны на снаряде будут выступать не больше трех человек.

Сборная Казахстана заявила следующих гимнастов (5 спортсменов):

Вольные упражнения:1. Милад Карими2. Ильяс Азизов 3. Фарух Набиев

Конь/махи:1. Нариман Курбанов2. Ильяс Азизов3. Милад Карими

Кольца:1. Милад Карими2. Фарух Набиев

Опорный прыжок:1. Милад Карими2. Фарух Набиев

Брусья:1. Милад Карими2.Фарух Набиев3. Ильфрат Имарджанов

Перекладина:1. Милад Карими2. Фарух Набиев3. Ильяс Азизов

Казахстанские гимнасты уже прибыли в Японию.

Редакции Zakon.kz удалось связаться с главным тренером сборной Казахстана Александром Кимом. Он прокомментировал готовность казахстанских гимнастов к соревнованиям:

Мы все успешно прошли экспресс ПЦР-тесты в аэропорту Ханеда по приезду в Токио. Тренировки по расписанию, здесь все строго, ни минутой больше. Все наши гимнасты прошли небольшую подготовку в российской Пензе, а Милад Карими готовился в Киеве. Цель на чемпионате: попадания в финалы по многоборью, в вольных упражнениях, на коне, перекладине. Основная задача: завоевать медали. Единственная медаль на Чемпионатах мира была только в 1997 году у Сергея Федорченко (золото в опорных прыжках). В соревнованиях по многоборью будет участвовать Карими Милад.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!