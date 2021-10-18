Спецоперация прошла в Нур-Султане 

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Была задержана преступная группа, занимающаяся организацией подпольных азартных игр.
В Нур-Султане полицейские провели спецоперацию, передает zakon.kz.
Была задержана преступная группа, занимающаяся организацией подпольных незаконных азартных игр на территории города. В состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.
Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников.
Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие - за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи - за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.
Операцию по задержанию преступной группы с поличным провели полицейские в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная "игра".
В ходе проведения обыска полицейскими были изъяты крупная сумма денежных средств и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.
В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.
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