В Казахстане ужесточат требования к учредителям обменных пунктов

Также внесены изменения в части требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта.

Национальный банк РК подготовил проект постановления, которым вносятся изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в пункт 6, в котором говорится, что учредителями, участниками уполномоченной организации (обменных пунктов) могут быть физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты РК, за исключением:

лиц, являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;

лиц, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

А также лиц, зарегистрированных в одном из иностранных государств или частях их территорий, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);Княжество Андорра;Государство Антигуа и Барбуда;Содружество Багамских островов;Государство Барбадос;Государство Белиз;Государство Бруней Даруссалам;Объединенная Республика Танзания;Республика Вануату;Республика Гватемала;Государство Гренада;Республика Джибути;Содружество Доминики;Доминиканская Республика;Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);Испания (только в части территории Канарских островов);Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;Кооперативная Республика Гайана;Республика Коста-Рика;Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);Республика Либерия;Ливанская Республика;Княжество Лихтенштейн;Исламская Республика Мавритания;Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);Мальдивская Республика;Республика Мальта;Марианские острова;Республика Маршалловы острова;Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);Союз Мьянма;Республика Науру;Федеративная Республика Нигерия;Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);Республика Палау;Республика Панама;Португалия (только в части территории островов Мадейра);Независимое Государство Самоа;Республика Сейшельские острова;Государство Сент-Винсент и Гренадины;Федерация Сент-Китс и Невис;Государство Сент-Люсия;Республика Суринам;Королевство Тонга;Республика Тринидад и Тобаго;Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);Суверенная Демократическая Республика Фиджи;Республика Филиппины;Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии);Республика Черногория;Демократическая Республика Шри-Ланка;Ямайка;

В этот список также входят:

лица, включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

лица, являвшиеся учредителями, участниками уполномоченной организации, в отношении которой Национальным банком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

При этом руководителем обменных пунктов и филиалов не может быть назначено лицо:

не имеющее высшего образования; находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения; в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Также внесены изменения в части требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), в числе которых:

организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с утвержденными требованиями, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой.

операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения;

рабочее место кассира оборудуется аппаратно-программным комплексом либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;

кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.

При этом отмечается, что в помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

Деньги, не относящиеся к деятельности юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и другие предметы хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта, - говорится в документе.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; юридический адрес клиента.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Как отмечается, при отказе физлицу в проведении обменной операции из-за отсутствия в обменном пункте наличной национальной или иностранной валюты, по требованию клиента кассир обменного пункта выдает справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.

Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

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