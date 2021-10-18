Известный казахстанский вратарь вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Евгений Набоков в свое время играл за две сборные: Казахстана и России.

Главный тренер хоккейной сборной России Алексей Жамнов объявил имена специалистов, которые помогут ему на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает zakon.kz.

В тренерский штаб вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генеральным менеджером назначен Илья Ковальчук, - сообщает пресс-служба КХЛ.

Из перечисленных имен казахстанцам больше знаком уроженец Усть-Каменогорска, вратарь Евгений Набоков.

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея Евгений Набоков в свое время играл за две сборные: Казахстана и России. Большую часть карьеры защищал цвета клуба НХЛ – "Сан-Хосе Шаркс".

Рекордсмен среди всех вратарей, выходцев из стран бывшего СССР, в НХЛ по количеству побед (353) и сухих матчей (59) в регулярных сезонах. Чемпион мира 2008 года.

Куандык Шынасилов

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