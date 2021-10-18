"Антиковидный" запрет - в России смягчили ограничения на въезд

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"Антиковидный" запрет на въезд на территорию РФ более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ (то есть имеющих вид на жительство в России) - МИД.