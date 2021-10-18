Своевременную доставку твердого топлива обсудили железнодорожники с угольщиками

В ходе совещания отправителям груза рекомендовано уменьшить время простоя полувагонов под грузовыми операциями и их оборот.

Руководство АО "НК "ҚТЖ" провело очередное выездное совещание с представителями крупнейших угольных разрезов.

На встрече обсуждали инфраструктурное развитие погрузочных станций Шубарколь и Кызылжар, а также обеспечение необходимым подвижным составом под погрузку угля и рациональное использование полувагонов.

На магистральной сети АО "НК "КТЖ" достаточно подвижного состава для обеспечения потребности угольных разрезов в полном объеме. 35 тысяч полувагонов различных форм собственности привлечены для перевозки твердого топлива. Дочерняя организация АО "НК "ҚТЖ" – АО "Қазтеміртранс" предоставило свыше 13 тыс. единиц, что составляет 66% имеющегося парка.

В ходе совещания отправителям груза рекомендовано уменьшить время простоя полувагонов под грузовыми операциями и их оборот. За 9 месяцев т.г. перевезено казахстанским потребителям свыше 53 млн тонн угля. Этот показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2%.

По итогам совещания даны поручения ответственным структурным подразделениям по рассмотрению перспектив строительства подъездных железнодорожных путей к добывающим предприятиям.

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