С 1 ноября Россия приостановит работу представительства при НАТО

Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

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