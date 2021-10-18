С 1 ноября Россия приостановит работу представительства при НАТО

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
Москва сообщила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!