Ученые выявили новый фактор работы сердца

Ученые выяснили, что циркадный ритм кардиомиоцитов влияет на работу сердца в течение суток.

Международные исследователи выяснили, что циркадные ритмы кардиомиоцитов – клеток сердца – влияют на работу органа в течение дня, передает zakon.kz.

Cтатья ученых, посвященная новому фактору работы сердца, опубликована в журнале Nature Communications.

О существовании циркадных ритмов, или, как их называю – суточных колебаний интенсивности работы в тканях сердца – специалистам было известно давно. Считалось, что они вызваны большей стимуляцией нервной системой человека в течение дня. Исследователи из Великобритании, США, Франции и Швейцарии выявили, что кардиомиоциты регулируют свои циркадные ритмы, изменяя в течение суток содержание ионов натрия, каля и хлора внутри клетки – считавшееся ранее постоянным, – пишет "Лента.ру".

Отмечается, что "выталкивание" ионов натрия и калия позволяют повысить в них содержание белков. В экспериментах на клеточных культурах ученые обнаружили, что уровень содержания ионов может меняться вплоть до 30 процентов. Изменение концентрации этих ионов в два раза увеличивает электрический импульс, который приводит к сокращению клеток – что вызывает сердцебиение. Это позволяет сердцу лучше приспособиться к повышенной активности человека.

Кроме того, исследователи показали, что резкие изменения в распорядке дня или характере сна могут нарушить эти циркадные ритмы. По мнению исследователей, образы жизни, которые входят в противоречие с этими циркадными ритмами – такие, к примеру, как сменная работа – могут приводить к их разрушению, ведущему к вредным побочным эффектам – аритмиям и внезапной сердечной смерти.

Мы считает, что, когда циркадные часы в сердце становятся рассинхронизированы с циркадными ритмами в мозге – как к примеру при сменной работе – наша сердечно-сосудистая система менее способна противостоять повседневным стрессам во время работы, – отмечает ведущий автор исследования, сотрудник Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям Великобритании Джон О’Нил.

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