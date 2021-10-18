Токаев подписал два закона

Также соглашение предусматривает обеспечение выполнения требований к связи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств", сообщает zakon.kz.

Соглашение, подписанное шестью государствами СНГ, предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил.

Основные задачи соглашения : предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ.

Ранее отмечалось, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченного органа стороны могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников настоящего соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами участников настоящего соглашения, регулирующими отношения, связанными с оказанием услуг связи для нужд обороны и обеспечения безопасности.

Также соглашение предусматривает обеспечение выполнения требований к связи, необходимое для совместимости с национальными системами связи общего пользования и сетями связи специального назначения.

Как ожидается, создаваемая на основе единых технических подходов и приоритетного оснащения современной военной техникой и оборудованием совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств.

Кроме того, Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств".

Основные задачи закона - создание совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования; очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов; обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов.

Соглашение также предусматривает возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

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