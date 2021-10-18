Казахстанец убил соотечественника в Южной Корее

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Оба находились в Корее нелегально.
Казахтанец совершил убийство в Южной Корее, сообщает zakon.kz.
По данным МИД РК, трагедия произошла 12 октября.
В Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом. В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе, - уточнили в ведомстве.
Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.
Оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально, - добавили в пресс-службе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!