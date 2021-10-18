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Казахстанец убил соотечественника в Южной Корее

Фото: pexels.com 18 октября 2021, 17:56

Оба находились в Корее нелегально.

Казахтанец совершил убийство в Южной Корее, сообщает zakon.kz.

По данным МИД РК, трагедия произошла 12 октября.

В Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом. В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе, - уточнили в ведомстве.

Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.

Оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально, - добавили в пресс-службе.

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