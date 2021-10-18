Более 90% туркестанцев привиты от коронавируса

На сегодняшний день по показателю вакцинации против КВИ Казахстан занимает 2-е место среди стран СНГ.

На сегодняшний день 90,5% жителей Туркестанской области приняли первый компонент прививки против коронавируса.

Со второй половины августа по республике наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. На нее влияет увеличение числа привитых против коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

3 августа 2021 года в Казахстане создан Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса "Ел үшін егілемін". Его цель - распространение максимально достоверной информации о COVID-19 и агитация граждан на получение вакцины. Мы стремимся вернуть нашу страну к нормальной жизни. А это возможно только путем формирования коллективного иммунитета и вакцинации 70-80 процентов населения. По состоянию на 28 сентября по республике привито первым компонентом – 7 560 935 прививок, охват соответствующим компонентом составил - 75,8%. Вторым компонентом привиты 6 452 766 человек, охват - 64,7%, - сказал Ержан Халиевич.

Также присутствовавший на брифинге руководитель филиала Союза юристов РК, участник гражданского штаба Серик Беркамалов сообщил, что в настоящее время существует 8 видов коронавирусной инфекции, требующих наибольшего контроля, 4 из которых выявлены в Казахстане.

Почти все прививки против общей коронавирусной инфекции могут противостоять штаммам инфекции. Все виды коронавируса также могут повлиять на здоровье человека и нанести вред. Поэтому в целях исключения осложнений после заболевания необходимо своевременно проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике с 27 сентября разрешено проведение праздничных мероприятий только лицам с безопасным (зеленым) статусом, - сказал Серик Нуртазаевич.

На сегодняшний день по показателю вакцинации против КВИ Казахстан занимает 2-е место среди стран СНГ и 42-е место среди всех стран мира. Для достижения коллективного иммунитета против КВИ в мировой практике необходимо добиться охвата прививками против этой инфекции более 60% населения.

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