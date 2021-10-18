Словацкие фанаты устроили на поле массовую драку

Матч был остановлен.

В футбольном чемпионате Словакии болельщики организовали драку непосредственно на игровом поле, передает zakon.kz.

Инцидент произошел во время матча 11 тура между "Спартаком" и "Слованом".

На 15 минуте встречи многочисленная армия фанатов "Спартака" выбежала на футбольное поле и направилась к гостевому сектору. В свою очередь болельщики "Слована" вышли навстречу своим оппонентам.

В итоге драка завершилась массовым побоищем, в котором также участвовали сотрудники полиции. Матч был остановлен.

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