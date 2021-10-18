Женщину, вымогавшую деньги у Тарзана, приговорили к пяти годам колонии

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, которая вымогала деньги у мужа певицы Натальи Королевой - Тарзана, сообщает zakon.kz.

Приговором Таганского суда Саввидес А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и ей назначено наказание в виде лишения свободы… сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщили РИА Новости в суде.

Об аресте Антонины Саввидес, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере, Таганский районный суд сообщал в ноябре 2020 года. Потерпевшим по делу признали Сергея Глушко – он же Тарзан, муж певицы Наташи Королевой.

Как писали СМИ, обвиняемая вымогала у Тарзана два миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания. Позже Наташа Королева рассказала, что после публикации интимных снимков потеряла ребенка.

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