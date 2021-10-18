Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

В центре и на юге области Атырауской области ожидается сильный туман.

По данным РГП "Казгиродмет", с 18 на 19 октября объявлено штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Так, 18-21 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

В центре и на юге Атырауской области ожидается сильный туман.

В Западно-Казахстанской области - ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

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