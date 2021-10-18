Администратор гостиницы в Капшагае задержана за сводничество

Подозреваемая задержана с поличным.

В Капшагае задержана сводница, предоставлявшая девушек для интима, сообщает zakon.kz.

Сорокалетнюю местную жительницу, работающую администратором, задержали 13 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Женщина помимо своих основных обязанностей выполняла функции сводницы и предоставляла клиентам девушек легкого поведения для оказания интимных услуг.

Подозреваемая задержана с поличным.

Управлением криминальной полиции ДП Алматинской области в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по статье 309 ч. 1 УК РК "Сводничество с корыстной целью". Проводится досудебное расследование. пресс-служба МВД РК

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