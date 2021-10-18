Netflix заработает на "Игре в кальмара" почти 900 млн долларов

В общей сложности люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр.

Последний хит Netflix "Игра в кальмара", вышедший месяц назад, принес компании почти 900 миллионов долларов, сообщает zakon.kz.

По оценкам компании, первые две минуты южнокорейского шоу посмотрели около 132 миллионов человек за первые 23 дня с даты премьеры, передает Bloomberg.

В Netflix уточнили, что 89% людей, которые начали смотреть шоу, просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр.

При этом сериал выделяется среди остальных продуктов не только своей популярностью, но и низкой стоимостью. Согласно документам Netflix, производство девяти серий обошлось всего лишь в $21,4 млн – около $2,4 млн за эпизод. Для сравнения, одна серия "Короны" стоила около $13 млн, а эпизод сериала "Очень странные дела" – $12 млн, писал ранее Variety.

Сериал "Игра в кальмара" впервые был выпущен 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию. В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.

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