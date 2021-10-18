У Казахстана два поражения на старте Кубка Кремля

Дмитрий Попко не смог одолеть первый круг квалификации, проиграв латышу Рикарду Беранкису. Александр Бублик в паре с французом Адрианом Маннарино уступили Томиславу Бркичу и Николе Чачичу.

В Москве стартовал крупный международный турнир по теннису среди мужчин и женщин – Кубок Кремля, передает zakon.kz.

На данные соревнования приехали много известных теннисистов, как у мужчин, так и у женщин. Помимо рейтинговых баллов, теннисистов ждут призовые деньги - спонсоры в этом году выставили 1 345 000 долларов США.

В списке заявленных игроков числятся лучшие казахстанские мастера большой ракетки – Елена Рыбакина и Александр Бублик, которые выступят в одиночном разряде.

Также в одиночке пробовал свои силы Дмитрий Попко, но он не смог одолеть первый круг квалификации, проиграв латышу Рикарду Беранкису – 4:6, 1:6.

Путь Дмитрия повторил в парном разряде Александр Бублик, который в паре с французом Адрианом Маннарино на старте уступили Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина)/Николе Чачичу (Сербия) – 2:6, 1:6

Куандык Шынасилов

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