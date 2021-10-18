Футзал: Сборная Казахстана узнала соперников по Евро-2022

Матчи группового этапа пройдут на площадках амстердамского Ziggo Dome и MartiniPlaza в Гронингене.

C 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах пройдет чемпионат Европы по футзалу, в финальной стадии которого сыграют 16 сборных, передает zakon.kz.

18 октября прошла жеребьевка будущего турнира, по его итогам определились команды, которые разделены на 4 подгруппы. Предоставляем итоги жеребьевки:

Группа А:

Нидерланды, Украина, Сербия или Беларусь, Португалия.

Группа В:

Казахстан, Словения, Финляндия, Италия.

Группа С:

Словакия, Польша, Хорватия, Россия.

Группа D:

Грузия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Испания.

В Группе "А" команды Сербии и Беларуси между собой в стыковых играх определят ту сборную, которая поедет на Евро-2022.

Матчи группового этапа пройдут на площадках амстердамского Ziggo Dome и MartiniPlaza в Гронингене. Матчи плей-офф примет Ziggo Dome.

Куандык Шынасилов

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