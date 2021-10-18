Владельца горевшей свалки в Актау привлекут к ответственности

Обвиняют его не в поджоге, а в том, что он эту свалку организовал. Мужчина брал деньги с людей за то, чтобы они могли выкидывать отходы. Но, как выяснилось свалка незаконная.

Крупный пожар в Актау тушили более 13 часов. Дым до сих пор распространяется по округе. Больше всего пострадал модульный стационар для больных коронавирусом, находящийся прямо по соседству, сообщает zakon.kz.

Чиновники собираются обратиться в полицию, чтобы привлечь к ответственности виновника, передает КТК.

Врачи больницы говорят, что им даже пришлось выйти на работу в выходной день, чтобы обезопасить пациентов от возможного отравления.

Административному блоку всем выйти на работу, контролировать данную ситуацию, чтобы осложнения не пошли дальше на территорию больницы. Контролировать, чтобы загазованный воздух не попал в боксы к больным, медицинским работникам. Любой угарный газ тоже может вызвать отравление со стороны дыхательной системы, центральной нервной системы. Но хорошо, у нас здание герметичное и весь воздух через фильтры попадает по специальной вентиляционной системе. руководитель санитарно-эпидемиологического отделения Мангистауской областной многопрофильной больницы Марал Кадыр

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На едкий запах массово жалуются и жители других районов Актау. Экологи даже посоветовали людям закрыть в квартирах окна и не выходить без надобности на улицу. Специалисты взяли пробы воздуха в нескольких местах и обнаружили превышение загрязняющих веществ в атмосфере в 18 раз.

Специалисты Департамента экологии взяли пробы воздуха дважды в районе свалки и в центре города. По результатам выяснилось, что углерод оказался выше нормы. Кроме того, поступает много жалоб от жителей на сильный запах гари. Мы считаем, что он может быть вызван пожаром. Сами видите, дым идет в сторону города. Запах гари может сильно навредить жителям, поэтому мы просим людей быть осторожнее. зам. руководителя Департамента экологии по Мангистауской области Сагдат Хансейитов

Власти уже нашли крайнего. Это местный житель. Правда, обвиняют его не в поджоге, а в том, что он эту свалку организовал. Мужчина брал деньги с людей за то, чтобы они могли выкидывать сюда отходы. Но, как выяснилось, земля ему не принадлежит. Сама свалка тоже незаконная.

Там есть один человек, который туда пускает, и все люди считают, что это земля его, и туда кидают. Здесь он типа хотел построить какое-то здание. Он говорил: "Я буду здание здесь делать, туда и кидайте". Люди из-за этого кидали мусор. заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев

Чиновники собираются обратиться в полицию, чтобы привлечь к ответственности горе-бизнесмена. По их словам, год назад они уже пытались закрыть эту мусорную свалку. Всего в городе местные власти насчитали 86 незаконных полигонов.

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