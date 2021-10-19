NYT: Instagram потратил $390млн, пытаясь привлечь подростков

На данный момент Instagram сталкивается с сильной конкуренцией за юных пользователей соцсетей со стороны таких соперников, как TikTok и Snapchat.

Соцсеть Instagram, принадлежащая Facebook, обеспокоена потерей пользователей-подростков и выделила значительную часть своего маркетингового бюджета на рекламу среди этой возрастной категории, передает zakon.kz.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на внутренние документы компании и анонимные источники.

Одна из служебных записок прямо заявляет, что подростки (правда, конкретно в этой записке речь идет об американских подростках) являются главным источником доходов компании, поэтому ей нельзя терять их доверие.

Поэтому Instagram тратит большую часть маркетингового бюджета в $390 млн на привлечение молодежи. Особенно интересной для принадлежащего Facebook сервиса является аудитория в возрасте 13-15 лет.

Используются как методы непосредственного обращения к подросткам, так и с использованием родителей.

С помощью притока молодых пользователей Facebook стремился решить проблему "старения" аудитории одноименной соцсети сети. Однако, по сведениям издания, теперь от этой стратегии отказались.

По данным этих исследований, Instagram вредит большинству юных пользователей. Facebook прекрасно об этом знает. Самое губительное воздействие Instagram оказывает на девочек-подростков. Статистика показала, что именно лента Instagram может повергать их в депрессию, тревогу и непринятие собственного тела и внешности.

На данный момент Instagram сталкивается с сильной конкуренцией за юных пользователей соцсетей со стороны таких соперников, как TikTok и Snapchat.

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