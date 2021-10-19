Названы несколько способов, которые помогут победить осеннюю сонливость

Врач-сомнолог назвал три способа, как победить осеннюю дневную сонливость.

Врач-сомнолог назвал три способа, как победить осеннюю дневную сонливость, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Михаил Полуэктов отметил, что в самом легком случае, если сонливость не связана с нарушением режима сна или каким-либо заболеванием, то человеку может помочь чашка кофе.

Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб - это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ, - подчеркнул сомнолог.

Он добавил, что, если сонливость преследует человека не один день, необходимо изменить свой режим сна. Человек должен спать не менее семи часов за ночь.

В том случае, если желание спать днем сохраняется у человека, даже если он достаточно спит по ночам, то нужно обратиться к врачу. Такое состояние указывает на психическое расстройство, которое зачастую обостряется осенью.

Депрессия встречается у 10% людей. В основном она проявляется в ощущении общей слабости, некоторые пациенты расценивают ее как желание спать. Помимо прочего, способствовать развитию сонливости может недостаток солнечного света, - добавил врач в интервью радио Sputnik.

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