НАТО начала проводить учения на случай ядерной войны

Steadfast Noon отработают использование истребителей, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

В странах Южной Европы стартовали учения "Непоколебимый полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 государств-членов НАТО, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

В рамках маневров планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием, отметили в Альянсе.

Целью масштабных учений, которые продлятся неделю, является укрепление обороны европейских союзников. По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение, - говорится в распространенном пресс-релизе НАТО.

Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

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