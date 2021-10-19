Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря - СМИ

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов.

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов. В нем говорится о возможном запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске. Отмечается, что японское оборонное ведомство проведет экстренное заседание в ближайшее время. На нем будет присутствовать премьер-министр страны Фумио Кисида.

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