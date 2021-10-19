За сутки в Казахстане зарегистрировано 1387 случаев COVID-19

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 919 533 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 октября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 255 человек. Лишь в городе Шымкент и Акмолинской, Алматинской областях заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 919 533 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1910 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 862 030 человек.
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