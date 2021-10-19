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За сутки в Казахстане зарегистрировано 1387 случаев COVID-19

Фото: zakon.kz 19 октября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 919 533 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 октября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 255 человек. Лишь в городе Шымкент и Акмолинской, Алматинской областях заметен незначительный прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 149,
  • в городе Алматы - 250,
  • в городе Шымкент - 33,
  • в Акмолинской области - 126,
  • в Актюбинской области - 15,
  • в Алматинской области - 111,
  • в Атырауской области - 24,
  • в ВКО - 85,
  • в Жамбылской области - 13,
  • в ЗКО - 15,
  • в Карагандинской области - 148,
  • в Костанайской области - 103,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 159,
  • в СКО - 128,
  • в Туркестанской области - 7.

Всего в стране подтверждено 919 533 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1910 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25,
  • в городе Алматы - 362,
  • в городе Шымкент - 17,
  • в Акмолинской области - 121,
  • в Актюбинской области - 95,
  • в Алматинской области - 35,
  • в Атырауской области - 21,
  • в ВКО - 226,
  • в Жамбылской области - 13,
  • в ЗКО - 180,
  • в Карагандинской области - 162,
  • в Костанайской области - 21,
  • в Кызылординской области – 55,
  • в Мангистауской области - 251,
  • в Павлодарской области - 236,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 52.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 862 030 человек.

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