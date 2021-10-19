Диетолог объяснила опасность отказа от мяса

По словам диетолога, страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция.

По словам диетолога, отказ от мяса может привести к гормональному нарушению, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

При отказе от животного белка организм перестает получать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций, - рассказала Ольга Чунтова.

Специалист отметила, что все это может привести к гормональному нарушению. По ее словам, страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии. Диетолог добавила, что растительный белок не может заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости.

Чунтова посоветовала отказавшимся от мяса людям не пить слишком много кофе и чая, так как оба напитка могут препятствовать всасыванию железа. Для нормализации этого процесса она порекомендовала потреблять продукты, в которых содержится аскорбиновая кислота. Также в рацион следует включить водоросли, семена чиа, грецкий орех, яйца, семя льна. Эти продукты помогут восполнить дефицит полиненасыщенных жирных кислот.

Диетолог подчеркнула, что цинк можно получить из ореховых и бобовых, аминокислоты - из молочных продуктов. Также, по ее словам, повысить содержание кальция помогут мак, семена кунжута, миндаль, а также молодая крапива и шиповник.

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