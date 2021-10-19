В Минэкологии прокомментировали обмеление Каспия

С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденции к понижению.

В Казнете распространилось видео с обмелением Каспия, сообщает zakon.kz.

В Министерстве экологии говорят, что уровень моря уже упал на 1,4 метра и продолжит падать. Также в ведомстве предположили, что видео снято в районе Прикаспийской низменности.

В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденции к понижению. И понижение будет продолжаться. Уровень моря уже упал более чем на 1,4 метра. Больше всего пострадала северо-восточная мелководная часть Каспийского моря. Море отошло и остались небольшие заливы и болотистая местность. На видео, судя по всему, видно, что это бывшее дно Каспийского моря. Море мелеет, это большая проблема, - сообщили в министерстве.

Ранее РГП "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.

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