Стало известно расписание сборной Казахстана по футзалу на ЧЕ-2022

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График игр казахстанской дружины.
Опубликовано расписание игр казахстанских футзалистов на финальном этапе Евро-2022, который пройдет в Голландии через три месяца, передает zakon.kz.
По итогам жеребьевки казахстанская команда попала в группу "В", где их соперниками стали Словения, Финляндия и Италия. Чемпионат Европы начнется 19 января 2022 года в Нидерландах.
График игр казахстанской дружины:
20 января, ГронингенКазахстан - Словения
24 января, ГронингенФинляндия - Казахстан
28 января, Амстердам Казахстан - Италия
Схема плей-офф:
Четвертьфинал 1: Победитель группы B - Обладатель 2-го места в группе AЧетвертьфинал 2: Победитель группы A - Обладатель 2-го места в группе BЧетвертьфинал 3: Победитель группы C - Обладатель 2-го места в группе DЧетвертьфинал 4: Победитель группы D - Обладатель 2-го места в группе C
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3
Матч за 3-е место: Проигравший в полуфинале 1 - Проигравший в полуфинале 2
Финал: Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
Куандык Шынасилов
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