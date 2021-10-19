Как будут развивать села Казахстана

В течение следующих четырех лет на развитие сел планируется выделить 1,3 трлн тенге.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства рассказал, как будут улучшать качество жизни на селе, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет о реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі". В его рамках определены более 3,5 тыс. сел с потенциалом развития (1173 опорных и 2388 спутниковых сел), в которых проживает почти 90% сельского населения страны.

В текущем году в рамках реализуемых программ ("Ауыл - Ел бесігі", ДКЗ, "Нұрлы жер", "Нұрлы жол", "С дипломом в село" и др.) на сумму 566 млрд тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры. В результате будут модернизированы 2,5 тыс. км инженерных сетей и 5 тыс. км внутрипоселковых дорог. Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов, - сообщил министр.

В течение следующих четырех лет на развитие сел планируется выделить 1,3 трлн тенге, в том числе в рамках "Ауыл - Ел бесігі" - 670 млрд тенге.

До 2025 года включительно будет охвачено 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, где будут проживать более 90% сельских жителей… К 2025 году будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения. Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для всех сельских жителей. Будет введено 24 млн. кв. м жилья в сельской местности. Будут построены и модернизированы 12 тыс. км инженерных сетей. 95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. Строительством и ремонтом будет охвачено 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, - заверил глава МНЭ.

Также в селах страны планируется модернизировать 5 тыс. школ и построить 315 новых школ, строительство и модернизация 1095 медицинских объектов, 1719 объектов спорта и 1,5 тыс. объектов культуры.

В сфере агропромышленного комплекса будет реализовано 934 инвестиционных проекта на сумму 4,5 трлн тенге. Вовлечение в оборот 600 тыс. гектаров новых орошаемых земель позволит создать 70 тыс. семейных хозяйств. В 2,5 раза увеличится производительность труда в сельском хозяйстве. В 2 раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%, - резюмировал Иргалиев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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