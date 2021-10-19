Свыше 8 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины против COVID-19

В Казахстане продолжается прививочная кампания против гриппа.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется стабильной.

Во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,97. Загруженность инфекционных коек - 34%, реанимационных - 29%.

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На сегодняшний день более 8 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, около 7,2 млн чел. - вторым компонентом. Поставлена задача достижения 60% коллективного иммунитета.

В "зеленой зоне" по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся Шымкент, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области, в "желтой зоне" - Атырауская, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В "красной зоне" остаются города Алматы и Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

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В Казахстане продолжается прививочная кампания против гриппа.

К настоящему времени прививку против гриппа получили 1,4 млн казахстанцев. Глава правительства поручил продолжить проведение прививочных кампаний против коронавируса и гриппа.

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