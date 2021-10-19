Токаев обратился к казахстанским спасателям

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Государство ценит ваш самоотверженный труд - глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Свое обращение он опубликовал в Twitter.
Поздравляю спасателей с профессиональным праздником! В эпоху природных и техногенных бедствий ваш труд приобретает особое государственное значение. Только в этом году сотрудники МЧС спасли 9,5 тыс. человек. Государство ценит ваш самоотверженный труд, - отметил президент.
Также он пожелал им крепкого здоровья и успехов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!