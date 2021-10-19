Бахыт Ахметов официально отстранен от тренерской деятельности в сборной Казахстана

Федерация намерена провести отбор кандидатов в тренерский штаб сборной команды.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов отстранен от должности, передает zakon.kz.

Данное решение принято по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной, сообщает пресс-служба ФТА РК.

Федерация совместно с НОК РК намерены провести отбор кандидатов в тренерский штаб сборной команды во время предстоящего Чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей.

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Обвинения последовали после самоубийства Альберта Линдера. Федерация инициировала создание комиссии после обвинений бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК. От должности отстранили старшего тренера мужской национальной сборной Сергея Седова.

Казахстанский тяжелоатлет умер ночью 17 сентября. Ему было 25 лет.

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Куандык Шынасилов

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