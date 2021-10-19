Геннадий Головкин опубликовал новое фото с тренировки

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Следующий бой GGG состоится 31 декабря в Японии.
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин опубликовал фото с тренировки, сообщает zakon.kz.
Спортсмен поделился публикацией с поклонниками в Instagram.
Просто разогреваюсь, - отметил он.
В начале октября чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе обрадовал фанатов. Тогда он сообщил о возвращении в тренировочный лагерь.
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Следующий бой GGG состоится 31 декабря в Японии. Его соперником станет чемпион мира WBA Super в средней категории Риота Мурата.
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