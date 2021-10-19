Урал обмелел - в Минэкологии назвали причину

В первую очередь это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки Жайык - МЭГПР РК.

Об экологическом состоянии реки Жайык (Урал) рассказали в Департаменте трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz.

В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык (Урал), связанное с уменьшением ее водности. Начиная с 70-х годов прошлого столетия объем стока воды в реке Жайык постепенно уменьшается, и причин тому существует несколько. В первую очередь это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки Жайык. Это климатические факторы, влияющие на учащение периодов маловодья рек, регулирование стока в бассейне, и ухудшение состояния гидрографической сети реки в связи с распашкой земель и вырубкой лесов. Департамент трансграничных рек МЭГПР РК

В ведомстве отметили, что для принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык.

С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты. В результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Жайык. Департамент трансграничных рек МЭГПР РК

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