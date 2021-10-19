Регулировщика сбили на трассе "Самара-Шымкент"

Фото: ДП Актюбинской области

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "ВАЗ-2115" от полученных травм скончались на месте ДТП, второй пассажир и работник ТОО госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района.