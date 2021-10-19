Срок уплаты ряда налогов истекает 20 октября

В частности, необходимо представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2021 года.

20 октября 2021 года истекает срок уплаты некоторых налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Так, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2021 года по ф. 328.00;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в сентябре 2021 года;

Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в сентябре 2021 года;

Также необходимо уплатить налоги и платежи:

НДС в Евразийском экономическом союзе за сентябрь 2021 года;

акцизы, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за сентябрь 2021 года;

платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в сентябре 2021 года) за 2021 год;

платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!