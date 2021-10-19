Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным

В сенате Чехии предложили заняться отстранением заболевшего президента.

Спикер сената Чехии Милош Выстрчил сообщил о состоянии здоровья президента страны Милоша Земана и допустил запуск процедуры временного лишения президента полномочий в связи с невозможностью выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

19 октября конституционный комитет сената соберется, чтобы обсудить дальнейшие действия, например, активировать положения ст. 66 Конституции страны о временной передаче полномочий президента.

Если учесть то, что я здесь прочитал, другого варианта, к сожалению, нет – нам придется обсуждать, когда и как мы активируем ст. 66 Конституции, – сказал председатель сената.

Ранее он озвучил журналистам содержание письма из Центрального военного госпиталя, куда был помещен Земан.

Согласно заключению больницы, Милош Земан в настоящее время не может выполнять какие-либо трудовые обязанности по состоянию здоровья. По мнению больницы, учитывая характер основного заболевания, долгосрочный прогноз оценивается как крайне неопределенный, поэтому возможность возвращения к своим обязанностям в ближайшие недели оценивается как маловероятная, – сообщил Выстрчил.

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Пришло время разобраться со ст. 66 Конституции, которая делегирует полномочия президента другим конституционным должностным лицам. По моему мнению, сенат должен заняться этим вопросом за несколько дней до того, как в ноябре соберется вновь избранная палата представителей, – сказал изданию Respect сенатор Вацлав Ласка.

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