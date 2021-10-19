Школьница из Усть-Каменогорска выдумала историю с избиением, чтобы не посещать занятия 

Телефон экстренной службы девочка нашла в интернете.

В Усть-Каменогорске школьница выдумала историю своего избиения, чтобы не ходить на занятия, передает zakon.kz.

18 октября на оперативный канал 102 города Усть-Каменогорска поступило сообщение от психолога экстренной службы Нур-Султана. Она рассказала, что к ним по республиканскому каналу экстренной помощи обратилась 12-летняя школьница из Усть-Каменогорска. Девочка жаловалась на то, что ее и ее сестру избивают родители.

Сразу же сотрудники полиции начали разбираться. Во время проверки сотрудниками группы ювенальной полиции было установлено, что несовершеннолетняя придумала эту историю, чтобы не идти в школу. Как выяснилось, мать несовершеннолетней записала ее на дополнительные занятия, однако девочка не хотела их посещать и выдумала эту историю, - рассказал руководитель Управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула.

Как выяснилось, телефон экстренной службы 111 девочка нашла в интернете.

С несовершеннолетней и ее родителями инспекторы провели профилактическую беседу, призвали взрослых быть более вовлеченными в жизнь детей, а также предупредили об ответственности за их воспитание.

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