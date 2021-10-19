Папе Римскому подарили футболку Месси

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Французский политик презентовал понтифику футболку игрока "ПСЖ" Лионеля Месси.
Папа Римский Франциск получил в подарок от вице-премьера Франции Жана Кастекса футболку с автографом Лионеля Месси, передает zakon.kz.
Жан Кастекс встретился с Папой Римским Франциском в ходе официального визита в Ватикан.
Французский политик презентовал понтифику футболку игрока "ПСЖ" Лионеля Месси под номером 30 с автографом аргентинца, сообщается на странице парижского клуба в Twitter.
84-летний Папа Римский Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола, является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо". В 2008 году Франциск вступил в официальный фан-клуб "Сан-Лоренсо".
Куандык Шынасилов
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