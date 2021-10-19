Снег, гололед, туман и потепление - погода на ноябрь в Казахстане

Снег, гололед, туман и потепление ожидают казахстанцев в ноябре.

Казахстанские синоптики предоставили консультативный сезонный прогноз погоды на ноябрь - последний месяц осени, сезон предзимья, сообщает zakon.kz.

Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой - в северной половине Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3+2 до -8-13 градусов, днем - от +3+10 до -2+3 градусов. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки (преимущественно в виде снега) с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще - во второй половине месяца.

Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17-25 градусов, днем до -8-13 градусов, а на востоке страны ночью до -30 градусов, днем до -18 градусов. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений. РГП "Казгидромет"

Также по прогнозу синоптиков на западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повысится до +10+18 градусов, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5-17 градусов, днем до -2-7 градусов. В третьей декаде вновь потеплеет. РГП "Казгидромет"

Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, то есть будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, так как погрешность прогноза возрастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Поэтому сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю.

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