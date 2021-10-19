В Алматы презентовали книгу о системе образования Казахстана

Книга показывает миру, каких успехов добилась страна за 30 лет независимости.

В Алматы прошла презентация книги "Модернизация системы образования в Казахстане в рамках 30-летия независимости Казахстана", передает zakon.kz.

Книгу написала доктор педагогических наук, профессор, академик Национальной академии наук Алма Абылкасымова.

Она рассказала о содержании книги.

В книге говорится о том, что было сделано за 30 лет в сфере образования. О том, какие были приняты госпрограммы, какие были трудности после обретения независимости, о принятом в 1992 году законе об образовании, о том, как делались учебники, утвержденные государством, о школьных стандартах, школьных программах, школьной инфраструктуре, - сказала она на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

Ректор КазНПУ имени Абая Дархан Билялов считает, что "Модернизация системы образования в Казахстане" поможет будущим педагогам узнать, какие реформы были проведены за время независимости в их сфере. Кроме того, книга показывает миру, каких успехов добилась страна за 30 лет независимости.

Эта книга написана в сжатой, хорошей, понятной форме. Очень важный аспект - она переведена на три языка. Я думаю, что это очень важно, потому что это способствует позиционированию нашей страны на международном уровне. Они показывают всему миру, что Казахстан действительно добился многого за очень короткий срок. Несомненно, книга показывает огромную государственную поддержку и поддержку самого Елбасы Нурсултана Назарбаева, - сказал он.

На пресс-конференции также присутствовали академик Национальной академии наук РК, доктор философских наук, профессор Досмухамед Кшибеков и президент Ассоциации вузов РК, доктор экономических наук, профессор Рахман Алшанов. В конце встречи они разрезали ленту на книге.

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