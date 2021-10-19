Андрей Назаров: Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка

Матч "Сочи" и "Авангарда" завершилась победой гостей - 5:4.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между клубами "Сочи" и "Авангард" начался дракой хоккеистов уже на первой секунде, передает zakon.kz.

Не успел главный судья Андрис Ансонс дать сигнал о начале матча, как хоккеисты, по три игрока с каждой стороны, набросились друг на друга. В результате групповой драки у хозяев были удалены Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон, - сообщает championat.com.

У "Авангарда" на скамейку штрафников отправились Владимир Брюквин, Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Экс-тренер "Барыса", ныне наставник ХК "Сочи", Андрей Назаров прокомментировал данную ситуацию.

План на игру сработал. Ребята - молодцы, бились. Задача была сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Еще есть коллективная пьянка, но пить нам нельзя. Не переживайте, не будем отчислять защитников, которые не дрались. Не знаю, о чем говорил Хартли (тренер "Авангарда") на пресс-конференции. Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки. Он забыл, что он тренер хоккейной команды, - заявил Назаров.

Матч "Сочи" - "Авангард" завершился победой гостей - 5:4.

Куандык Шынасилов

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