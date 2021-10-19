Крупную партию мефедрона и гашиша изъяли в Нур-Султане 

Начато досудебное расследование.

Полицейскими ликвидирован канал поставки крупной партии наркотиков в Нур-Султан, передает zakon.kz.

В ходе обыска автотранспорта на заднем сидении обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами. В пакете находились около полутора килограммов синтетического наркотика мефедрон и около одного килограмма гашиша.

Подозреваемый был задержан при попытке сбыта наркотических веществ. Он также занимался доставкой наркотических веществ из других регионов страны в столицу. Для этого "закладчик" разработал разветвленную скрытую схему по перевозке наркотиков. Начато досудебное расследование.

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