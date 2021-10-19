Какая погода ждет казахстанцев 20 октября 

Лишь на востоке и юго-востоке страны сохранится погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 октября, передает zakon.kz.

Погоду на западе, севере и юге РК будет определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидается дождь, на западе РК – осадки (дождь, снег), лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и востоке страны ожидается – туман, на юго-востоке, юге и в западной половине страны – усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе и юге – туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области на севере и в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В районе Алакольских озер Алматинской, на юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На западе и севере Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, днем на западе Костанайской, утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +15+17°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

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