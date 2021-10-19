1 трлн бюджетных средств можно сэкономить при реализации нацпроектов

Планируется использовать новый формат ответственности госорганов.

На брифинге в СЦК руководитель офиса по мониторингу реализации национальных проектов Арман Евниев рассказал, сколько можно будет экономить в год бюджетных средств при реализации нацпроектов, передает корреспондент zakon.kz.

По самым скромным расчетам, мы проанализировали отчеты, заключения Счетного комитета, сколько средств расходуется нерационально, пересматривается, нецелевое использование. Счетный комитет, как правило, приводит причины, по которым это произошло. Суммы там только по тем объемам, которые провел Счетный комитет, если последние суммы посмотреть, то там около 500 млрд тенге. Бюджет страны порядка 14 трлн тенге - годовой. Мы считаем, что в масштабах страны в том виде, в котором сейчас это продвигается, сможем дать эффект не менее 1 трлн тенге ежегодно, - сказал Евниев.

По его словам, это будут условно сэкономленные средства, которые пойдут реально на результаты.

Это факт, который мы можем на примере экспертных оценок проектного управления по всему миру подтвердить, но другой вопрос - сделаем ли мы это и дадут ли это сделать те, кто сегодня управляет этими бюджетами? Честно скажу, это же не первая попытка внедрения проектного управления в Казахстане. В 2010 году мы начинали это делать, тогда впервые разработали концепцию нацсистемы управления. Тогда мы сделали международную экспертизу, и президент японской ассоциации управления проектами нам сказал, что это здорово в таких масштабах внедрять, но готовьтесь к яростному сопротивлению, потому что такая прозрачность и ответственность не всегда по душе тем, кто привык 30 лет управлять так, как управляет. Мы отдаем себе отчет, что будет нелегко, - пояснил он.

При этом спикер добавил, что также планируется использовать новый формат ответственности госорганов.

Особенность KPI или ключевых национальных индикаторов, так называемых, композитных, когда отвечает несколько министерств сразу за этот KPI, скажем, создание рабочих мест или привлечение инвестиций, и у нас по старой системе госуправления принято, что за это отвечает тот, кто на своде. А здесь мы заставляем, требуем это декомпозировать поименно, то есть закрепить фамилию, кто отвечает за инвестиции в МИДе, кто отвечает - в МСХ, Минэнерго, Минэкологии, МИИР и так далее, именно за инвестиции конкретно в этой отрасли. То же самое происходит в регионах - кто конкретно, какой замакима отвечает за инвестиции в такой-то области. И это все расписано, мы к этому всему дадим вам доступ, и вы сможете как на уровне стратегических показателей, так и на уровне отдельно взятых проектов мониторить, - пообещал Евниев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение трансформировать госпрограммы в Казахстане в национальные проекты. Правительство утвердило перечень нацпроектов на одном из заседаний - это "Устойчивый экономический рост", "Развитие предпринимательства", "Сильные регионы – драйвер развития страны", Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, "Зеленый Казахстан", "Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки", "Качественное образование", "Образованная нация", "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" и "Ұлттық Рухани Жаңғыру".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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