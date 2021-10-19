Тлеющая свалка в Актау - опубликовано видео с высоты птичьего полета

Его опубликовал фотограф из Мангистау.

Появилось видео тлеющей свалки в Актау, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал Сергей Хачатрян, житель Актау.

Пожар мусорной свалки произошел на открытой территории за строительным гипермаркетом. Площадь пожара, предварительно, составила 700 квадратных метров. Тушили пламя больше 13 часов.

Тем временем, Жандос Кенжебаев, начальник УЧС города заявил, что пожар происходит каждый год 5-6 раз.

На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау были, несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, - сказал он телеканалу "Астана".

Сергей Хачатрян также уточнил, что в километре от места пожара образовалась еще одна стихийная свалка.

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